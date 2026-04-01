Spectacle La Bête Rue du 19 mars 1962 Noves

Noves

Spectacle La Bête

Jeudi 23 avril 2026 à partir de 18h. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Spectacle La Bête de la Compagnie Loba, proposé par la Médiathèque Marc Mielly dans le cadre du programme de la bibliothèque départementale Nous, Sorcière et Sauvage .

Conférence immersive sur l’Homme sauvage dont un spécimen au moins aurait vécu dans la forêt près de …

Jean Durruti, veilleur de nuit solitaire au Muséum d’Histoire Naturelle, nous convie à une conférence passionnée, une véritable enquête sonore. C’est en direct qu’il nous fait revivre son épopée. La foudre lui est tombée dessus adolescent, alors sa mémoire lui échappe. Il s’enregistre sur son dictaphone pour garder la trace de ce qui compte pour lui. Depuis son enfance au Pays basque, il mène une quête secrète, alimentée par ce que son travail au Muséum lui permet de récupérer. Comme ces bandes magnétiques dont l’écoute le sidère. Qu’est-ce qui se cache dans ses souvenirs, prêt à ressurgir à chaque orage ? .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The performance The Beast by Compagnie Loba, presented by the Marc Mielly Media Library as part of the departmental library’s program We, Witch and Savage .

L’événement Spectacle La Bête Noves a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence