Informations pratiques

Agon-Coutainville

Spectacle La Caillasse

Place Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Spectacle Caillasse — Compagnie Le Guichet.

La place de Gaulle d’Agon-Coutainville accueille Caillasse, spectacle de théâtre gestuel de la Compagnie Le Guichet, proposé dans le cadre de Partir en Livre. Un prisonnier, seul au fond de sa cellule, peuple sa solitude d’un ami imaginaire et d’une langue inventée, tandis que lui reviennent en mémoire les échos des révoltes passées et les chants d’un monde meilleur. Entre acrobatie et percussions de ferrailles, chant a cappella et humour corrosif, les deux artistes tissent un spectacle à l’atmosphère grinçante et poétique, hommage vibrant aux insurgés de toutes les époques. Tout public, 50 minutes.

Rendez-vous dès 10h, place de Gaulle à Agon-Coutainville. .

Place Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

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English : Spectacle La Caillasse

L’événement Spectacle La Caillasse Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme