Spectacle La Caillasse Agon-Coutainville
mardi 21 juillet 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Spectacle La Caillasse
Place Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Spectacle Caillasse — Compagnie Le Guichet.
La place de Gaulle d’Agon-Coutainville accueille Caillasse, spectacle de théâtre gestuel de la Compagnie Le Guichet, proposé dans le cadre de Partir en Livre. Un prisonnier, seul au fond de sa cellule, peuple sa solitude d’un ami imaginaire et d’une langue inventée, tandis que lui reviennent en mémoire les échos des révoltes passées et les chants d’un monde meilleur. Entre acrobatie et percussions de ferrailles, chant a cappella et humour corrosif, les deux artistes tissent un spectacle à l’atmosphère grinçante et poétique, hommage vibrant aux insurgés de toutes les époques. Tout public, 50 minutes.
Rendez-vous dès 10h, place de Gaulle à Agon-Coutainville. .
Place Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle La Caillasse
L’événement Spectacle La Caillasse Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)
- Initiation au skimboard Agon-Coutainville 7 juillet 2026
- Apéro-concert Paulo Agon-Coutainville 7 juillet 2026
- Réveil musculaire sur la plage Plage du passous Agon-Coutainville 8 juillet 2026
- Initiation aquarelle Les ateliers d’Isa Tennis Club de Coutainville Agon-Coutainville 8 juillet 2026
- Stretching sur la plage Plage du passous Agon-Coutainville 8 juillet 2026