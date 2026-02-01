Spectacle : La Colombie, un pays qui danse MPAA/Saint-Germain PARIS

Laissez-vous transporter par l’univers vibrant du Carnaval de Barranquilla, une célébration emblématique riche en histoire et en traditions colombiennes .

Venez vibrer avec nous et plongez au cœur d’une performance inédite, où rythmes envoûtants, couleurs éclatantes et émotions intenses se rencontrent ! Une création originale de Paola Barbosa, portée et adaptée par Mestizos, en collaboration avec les musiciens de l’Academia Afro Caribe Paris, Nelson Ramírez et Edward Rojas.

#CarnavalDeBarranquilla #SpectacleParis #Mestizos #CultureLatine

Réservez vos places dès maintenant et embarquez pour une soirée mémorable, pleine d’énergie et de culture !

Voyagez au cœur du Carnaval de Barranquilla ! Pour la première fois à Paris, découvrez un spectacle mêlant danse, théâtre et musique.

Le vendredi 06 mars 2026

de 19h00 à 21h00

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-06T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-06T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-06T19:00:00+02:00_2026-03-06T21:00:00+02:00

MPAA/Saint-Germain 4 Rue Félibien 75006 PARIS



Afficher la carte du lieu MPAA/Saint-Germain et trouvez le meilleur itinéraire

