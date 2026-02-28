SPECTACLE LA FAMILLE NILSON route de Savenay Bouvron

SPECTACLE LA FAMILLE NILSON

route de Savenay Horizinc Bouvron Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Au programme humour, chansons, mimes et surtout un concentré de scènes du quotidien dans lesquelles chacun pourra se reconnaître. Un moment de pur plaisir à partager en famille, des plus jeunes aux plus grands. Bar sur place.

L’humoriste Nilson présente un spectacle qui mêle avec finesse rire et tendresse, et qui vous fera adorer ou presque les petits travers de votre propre famille.

Imaginez une mère décidée à retrouver la femme qu’elle était avant les enfants, une adolescente qui teste toutes les limites de l’ éducation positive , un petit garçon déchaîné qui casse tout sur son passage, et des grands-parents qui préfèrent partir en camping-car plutôt que garder leurs petits-enfants… Bienvenue dans l’univers de la Famille Nilson, une tribu aussi drôle qu’attachante, délicieusement imparfaite et furieusement humaine. .

route de Savenay Horizinc Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 32 18

English :

The program includes humor, song, mime and, above all, a concentration of everyday scenes in which everyone can recognize themselves. A moment of pure pleasure to share with the whole family, from the youngest to the oldest. Bar on site.

