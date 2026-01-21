THÉÂTRE route de Savenay Bouvron
route de Savenay Horizinc Bouvron Loire-Atlantique
Tarif : 8 EUR
Début : 2026-05-29 15:00:00
fin : 2026-05-31
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
La troupe de théâtre amateur de Bouvron Les Rats Piècés présente la dernière création de son metteur en scène, Jean Ravel.
route de Savenay Horizinc Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesratspiecesbouvron@gmail.com
English :
Bouvron’s amateur theater troupe Les Rats Piècés presents the latest creation by its director, Jean Ravel.
