THÉÂTRE route de Savenay Bouvron

THÉÂTRE

route de Savenay Horizinc Bouvron Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

La troupe de théâtre amateur de Bouvron Les Rats Piècés présente la dernière création de son metteur en scène, Jean Ravel.

.

route de Savenay Horizinc Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesratspiecesbouvron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bouvron’s amateur theater troupe Les Rats Piècés presents the latest creation by its director, Jean Ravel.

L’événement THÉÂTRE Bouvron a été mis à jour le 2026-01-21 par Point d’accueil de Blain