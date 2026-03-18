Spectacle La femme est le meilleur de l’homme Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle La femme est le meilleur de l’homme

Samedi 9 mai 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Victor ne s’attendait pas à recevoir un Tsunami à domicile…

C’est pourtant ce qui arriva le jour où une inconnue débarqua chez lui. La femme est le meilleur ami de l’homme. Dans cette comédie originale, vous comprendrez pourquoi les femmes ont le pouvoir de bouleverser la vie des hommes… pour le pire et le meilleur… mais surtout pour le rire.



Une comédie de Patrick Zenou

Mise en scène par Nathalie Hardouin

Avec David Fenouil et Camille Agobian .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

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English :

Victor didn’t expect to receive a Tsunami at home?

L’événement Spectacle La femme est le meilleur de l’homme Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence