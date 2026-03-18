Spectacle La femme est le meilleur de l’homme Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle La femme est le meilleur de l’homme Comédie d’Aix Aix-en-Provence samedi 9 mai 2026.
Spectacle La femme est le meilleur de l’homme
Samedi 9 mai 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 22:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Victor ne s’attendait pas à recevoir un Tsunami à domicile…
C’est pourtant ce qui arriva le jour où une inconnue débarqua chez lui. La femme est le meilleur ami de l’homme. Dans cette comédie originale, vous comprendrez pourquoi les femmes ont le pouvoir de bouleverser la vie des hommes… pour le pire et le meilleur… mais surtout pour le rire.
Une comédie de Patrick Zenou
Mise en scène par Nathalie Hardouin
Avec David Fenouil et Camille Agobian .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr
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English :
Victor didn’t expect to receive a Tsunami at home?
L’événement Spectacle La femme est le meilleur de l’homme Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence