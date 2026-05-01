Spectacle La Grande Forme Ancienne salle de bal à Bataville (1er étage) Moussey

Moussey

Spectacle La Grande Forme

Ancienne salle de bal à Bataville (1er étage) 8 Avenue Tomas Bata Moussey Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-27 18:45:00

fin : 2026-08-20 22:45:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-08-20

Puisque les temps sont durs et que la recherche ne paie pas, elles sont décidé de louer leurs services. Elles passent dans le privé, quoi. Elles ? La Team (la Squadra, l’Equipe en français). Huit actrices, huit chercheuses de terrain. Leur domaine ? L’action. reconstituer l’action de scène. Et de la scène à la scène de crime il n’y a que le petit pas de la fiction à faire. Ou pas, car ici les indices ne sont pas des récits mais des faites. Elles s’allongent en cadavre, font gicler le sang, se relèvent de la chute, retrouvent les derniers pas, font pleuvoir les coups et résolvent le cas. Ou pas. D’épisode en épisode, elles jouent des codes de narration comme de la scène et livrent un polar en 3 épisodes. Entrée libre. Réservation par mail. Représentation multilingue.Adultes

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Ancienne salle de bal à Bataville (1er étage) 8 Avenue Tomas Bata Moussey 57770 Moselle Grand Est fabriqueautonome@gmail.com

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English :

Since times are hard and research doesn’t pay, they decided to rent out their services. They’re going into the private sector. Who are they? The Team. Eight actresses, eight field researchers. Their field? Action. Reconstructing stage action. And from scene to crime scene, there’s only the small step of fiction to take. Or not, for here the clues are not stories but facts. They lie down as corpses, spurt blood, rise from the fall, find the last steps, rain down the blows and solve the case. Or they don’t. From episode to episode, they play with the codes of narration as well as the stage, delivering a thriller in 3 episodes. Admission free. Reservations by e-mail. Multilingual performance.

L’événement Spectacle La Grande Forme Moussey a été mis à jour le 2026-05-11 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG