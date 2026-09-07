Spectacle La guerre des dieux est statuée : ils ne feront jamais bloc !, Aleria Antica Site Archéologique et Musée, Aléria

Informations pratiques

Spectacle La guerre des dieux est statuée : ils ne feront jamais bloc ! 19 et 20 septembre Aleria Antica Site Archéologique et Musée Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Théâtres de guerre

La guerre des dieux est statuée : ils ne feront jamais bloc !

Parcours théâtral itinérant avec audioguide et acteurs

Guides : Marie-Paule Franceschetti, Michele Onori et Orlando Forioso

Photos : Camillo Massa

Système audio et virtuel : Jean Pascal Preger-Lanzi

Idéation et textes Orlando Forioso

Les voix des dieux sont celles d’artistes dont nous ne dévoilons pas l’identité. Il reviendra au spectateur lors d’une Chasse aux voix de faire correspondre les visages et les voix. Le ou la gagnante recevra une photo de Camillo Massa.

À partir des photographies de Camillo Massa tirées de l’exposition SUR LES TRACES DE PHIDIAS, douze grandes images statuaires de dieux et de personnages divers dialoguent entre elles et se déclarent la guerre. Cupidon en a assez d’apporter l’amour au milieu de tant de violence, Laocoon se débat avec le monstre marin qui l’empêche de dire la vérité, Mars part pour une énième guerre… Les disputes des dieux sont si semblables à celles qui opposent les humains ! Et, pendant ce temps, le monde s’écroule.

Ce spectacle est interactif : s’y retrouvent des acteurs qui jouent en direct, d’autres dont les voix sont enregistrées et un public qui ne reste pas passif mais recompose l’histoire des dieux au gré des connaissances qu’il acquiert.

Aleria Antica Site Archéologique et Musée Aleria Antica Site archeologique et musée Aléria 20270 Haute-Corse Corse 0495570092 https://www.isula.corsica/patrimoine/Musee-d-archeologie-d-Aleria_a74.html Le Musée d’Aleria est un musée de site conservant et valorisant les collections mises au jour lors des fouilles conduites sur les territoires d’Aleria à partir des années 1920 sur le site de la ville romaine, puis sur la nécropole étrusque de Casabianda.

La section gréco-étrusque de la collection, composée de céramiques aux riches décors à figures rouges, d’armement, de bijoux, représente l’une des plus belles et des plus riches actuellement connues sur le plan international.

L’établissement est abrité dans un fort d’époque génoise. C’est au cœur de cet édifice classé au titre des Monuments Historiques que le musée d’Archéologie d’Aleria propose une muséographie retraçant l’histoire des territoires d’Aleria, porte d’entrée et de compréhension de la Corse antique au cœur des échanges méditerranéens.

Un premier parcours d’exposition intitulé « Aldilà. Nécropoles antiques d’Aleria en lumière » interroge les rituels d’inhumation et d’accompagnement des défunts vers leur dernière demeure. Cet espace est pensé comme évolutif, puisqu’il est également le réceptacle de l’actualité de la recherche archéologique : il accueille depuis le mois d’août 2021 les objets mis au jour en 2019 lors de la fouille préventive de la nécropole romaine de Lamaghjone.

La seconde partie de la visite intitulée « Aleria a Rumana » est consacrée à la période romaine, à travers une présentation de la réalité quotidienne des habitants de la cité romaine d’Aleria, en amont de la visite du site. Parking

Théâtres de guerre

© Teatr’Europa/Aleria Antica-CdC