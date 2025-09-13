Spectacle « La Lettre » Théâtre Public de Montreuil Montreuil

mercredi 20 mai 2026

Sous la houlette du metteur en scène suisse Milo Rau, deux comédien·nes nous ramènent au fondement du théâtre quand il est populaire. Allant de Tchekhov à Jeanne d’Arc en passant par le stand-up ou le théâtre engagé contemporain, les multiples facettes de l’art dramatique se révèlent à travers un geste à la fois simple, direct et très personnel.

Créé dans le cadre des formes en itinérance imaginées chaque année au Festival d’Avignon, LA LETTRE nous plonge dans la relation intime que chacun·e peut avoir avec le théâtre. À partir de leurs histoires personnelles, deux interprètes renouent avec les fantômes et les moments qui ont jalonné leur parcours artistique.

Dialoguant avec le public, rejouant des scènes mythiques et partageant des fragments de leur propre vie, Olga Mouak et Arne De Tremerie rendent un hommage vibrant à l’art dramatique. Un spectacle fidèle à l’esprit de Jean Vilar lorsqu’il a créé le célèbre festival de la cité des Papes : créer un théâtre accessible, ancré dans l’instant présent et ouvert à tous·tes.

Du mercredi 20 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean Jaurès 93100 Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/la-lettre +33148704890 https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR