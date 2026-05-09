Spectacle La Nuit des Temps Ferme du Chambeyron Rettel

Rettel

Spectacle La Nuit des Temps

Ferme du Chambeyron Chemin du Blauenberg Rettel Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-10 20:00:00

fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Le NEST en Escales présente un spectacle d’Olivier Veillon.

Un matin, Olivier découvre une étrange boîte au pied de son lit qui émet un message venu d’ailleurs, incompréhensible. C’est pendant le confinement, en se reconnectant à la nature et à ses rêves qu’il en perce enfin le secret un lieu, un rendez-vous, une liste à suivre et un groupe de gens à réunir.

Ainsi naît La Nuit des Temps un rituel sensoriel et mystérieux, entre jardinage, cuisine et récit de vie, mis en musique par Flavien Berger.Tout public

18 .

Ferme du Chambeyron Chemin du Blauenberg Rettel 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 82 14 92 infos@nest-theatre.fr

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English :

NEST en Escales presents a show by Olivier Veillon.

One morning, Olivier discovers a strange box at the foot of his bed, emitting an incomprehensible message from elsewhere. It’s during his confinement, as he reconnects with nature and his dreams, that he finally discovers its secret: a place, a rendezvous, a list to follow and a group of people to bring together.

The result is La Nuit des Temps: a sensory and mysterious ritual, somewhere between gardening, cooking and life stories, set to music by Flavien Berger.

L’événement Spectacle La Nuit des Temps Rettel a été mis à jour le 2026-05-09 par TROIS FRONTIERES TOURISME