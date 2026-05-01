Spectacle La Panne JEZEAU Jézeau

Jézeau

Spectacle La Panne

JEZEAU 1, impasse de la couménie Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Venez découvrir un spectacle de cirque aérien, où l’humour se mêle au frisson. La Compagnie Les P’tits Bras remet au goût du jour une discipline spectaculaire le mât oscillant. Tout commence par une simple panne de voiture. Une femme, un peu prisonnière de son quotidien, se retrouve face à elle-même… et face au public ! Entre questions existentielles et jeux de séduction, elle finit par s’élancer à 8 mètres de haut.

Ce spectacle est présenté en partenariat et en soutien avec le Lou Madrigal.

Cette association solidaire basée à Lannemezan, s’engage auprès des plus démunis.

“ Besoin d’un lit pour dormir, d’une assiette pour manger, de vêtements pour s’habiller, de livres pour se cultiver, de jeux pour s’amuser, de vaisselle, de meubles ou de petit électroménager pour s’installer dans un logement ou simplement d’un peu de chaleur humaine pour rompre son isolement et échanger, nous sommes ouverts à tous, expliquent d’une même voix les membres de la structure.”

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JEZEAU 1, impasse de la couménie Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

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English :

Come and discover an aerial circus show, where humor meets thrills. Compagnie Les P’tits Bras revives a spectacular discipline: the swinging pole. It all begins with a simple car breakdown. A woman, a little trapped in her daily life, finds herself face to face with herself… and with the audience! Between existential questions and games of seduction, she ends up soaring 8 meters into the air.

This show is presented in partnership with and in support of Lou Madrigal.

This Lannemezan-based charity is committed to helping the underprivileged.

? Whether you need a bed to sleep in, a plate to eat on, clothes to wear, books to read, games to play, crockery, furniture or small electrical appliances to settle in, or simply a little human warmth to break your isolation and exchange ideas, we are open to all, explain the members of the association

L’événement Spectacle La Panne Jézeau a été mis à jour le 2026-04-30 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65