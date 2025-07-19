Spectacle La part sombre Nancy

Spectacle La part sombre

10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Jeudi Mardi 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-12 21:20:00

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13

Récit sensible et puissant sur le vécu d’une femme à la vie ‘normale’ qui sombre dans la folie, La part sombre met en mots le parcours de la chute l’apparition des premiers symptômes, l’intrusion brutale de la schizophrénie dans un quotidien équilibré, les voix qui chuchotent, l’isolement en hôpital psychiatrique, puis enfin, la reconstruction et le retour à une forme de normalité.

Maï David a écrit ce texte touchant, précis, avec la metteuse en scène Gaëlle Héraut et le porte sur scène avec force et beauté. La voix, le corps, les mots sont ici vecteurs d’émotions et de compréhension du monde, offerts au public dans la proximité permise en Fabrique.

La part sombre n’aborde pas seulement la maladie mentale, il nous questionne aussi sur les parts sombres que nous avons tous et toutes, sur nos propres failles et nos renoncements.Enfants

10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

English :

A sensitive and powerful account of a woman?s ?normal? life as she descends into madness, The Dark Side puts into words the journey of the fall: the appearance of the first symptoms, the brutal intrusion of schizophrenia into a balanced daily life, the whispering voices, the isolation in a psychiatric hospital, and finally, the reconstruction and return to a form of normality.

Maï David wrote this touching, precise text with director Gaëlle Héraut, and brings it to the stage with force and beauty. The voice, the body and the words are the vectors of emotions and understanding of the world, offered to the audience in the close proximity permitted by the Fabrique.

La part sombre is not just about mental illness; it also asks us about the darker sides of ourselves, our own failings and renunciations.

German :

Der dunkle Teil » ist ein einfühlsamer und eindringlicher Bericht über die Erfahrungen einer Frau, die ein normales Leben führt und in den Wahnsinn abrutscht. Er fasst den Weg des Absturzes in Worte: das Auftreten der ersten Symptome, das plötzliche Eindringen der Schizophrenie in einen ausgeglichenen Alltag, die flüsternden Stimmen, die Isolation in der psychiatrischen Klinik und schließlich der Wiederaufbau und die Rückkehr zu einer Form von Normalität.

Maï David hat diesen berührenden, präzisen Text zusammen mit der Regisseurin Gaëlle Héraut geschrieben und bringt ihn mit Kraft und Schönheit auf die Bühne. Die Stimme, der Körper und die Worte sind hier Vektoren der Emotionen und des Verständnisses der Welt, die dem Publikum in der in der Fabrique ermöglichten Nähe angeboten werden.

La part sombre thematisiert nicht nur Geisteskrankheiten, sondern stellt uns auch die Frage nach den dunklen Seiten, die wir alle haben, nach unseren eigenen Fehlern und Verzichten.

Italiano :

Racconto sensibile e potente delle esperienze di una donna con una vita « normale » che precipita nella follia, Il lato oscuro mette in scena il viaggio della caduta: la comparsa dei primi sintomi, l’intrusione brutale della schizofrenia in una vita quotidiana equilibrata, le voci sussurranti, l’isolamento in un ospedale psichiatrico e infine la ricostruzione e il ritorno a una forma di normalità.

Maï David ha scritto questo testo toccante e preciso con la regista Gaëlle Héraut e lo porta in scena con forza e bellezza. La voce, il corpo e le parole sono i vettori dell’emozione e della comprensione del mondo, offerti al pubblico nella vicinanza consentita dalla Fabrique.

La part sombre non parla solo di malattia mentale, ma ci interroga anche sui lati più oscuri di noi stessi, sulle nostre mancanze e sulle nostre rinunce.

Espanol :

Relato sensible e impactante de las experiencias de una mujer con una vida « normal » que se sume en la locura, El lado oscuro pone en palabras el viaje de la caída: la aparición de los primeros síntomas, la brutal intrusión de la esquizofrenia en una vida cotidiana equilibrada, las voces susurrantes, el aislamiento en un hospital psiquiátrico y, finalmente, la reconstrucción y el retorno a una forma de normalidad.

Maï David escribió este texto conmovedor y preciso con la directora Gaëlle Héraut, y lo lleva al escenario con fuerza y belleza. La voz, el cuerpo y las palabras son los vectores de la emoción y la comprensión del mundo, ofrecidos al público en la proximidad que permite la Fabrique.

La part sombre no trata sólo de la enfermedad mental, sino que también nos interroga sobre los lados más oscuros de nosotros mismos, nuestros propios fallos y nuestras renuncias.

