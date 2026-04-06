Spectacle La Porte à côté Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle La Porte à côté

Mercredi 6 mai 2026 de 20h30 à 22h.

Mercredi 13 mai 2026 de 20h30 à 22h.

Mercredi 20 mai 2026 de 20h30 à 22h.

Mercredi 27 mai 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:30:00

fin : 2026-05-06 22:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Elle est psy. Lui vend des yaourts. Elle scrute les âmes, il compte les pots.

Ils sont voisins de palier, ils se détestent cordialement, et comme des millions de célibataires perdus dans la ville, ils explorent furtivement les sites de rencontre à la recherche de l’amour. Il faudrait juste que cet amour soit aux antipodes de ce personnage infernal qui vit la porte à côté. ils se fuient, se croisent, s’échappent… et finissent toujours par se retrouver sur le palier, ou derrière cette fichue porte ! Détester son voisin ? La meilleure façon de l’aimer ? Une pièce à l’humour irrésistible où s’enchaînent les répliques d’un malicieux auteur, grand observateur du genre humain. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

She’s a shrink. He sells yoghurt. She scans souls, he counts jars.

L’événement Spectacle La Porte à côté Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence