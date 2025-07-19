Spectacle Là, quelqu’un Nancy

Spectacle Là, quelqu’un

Il fait nuit. Il fait froid. C’est l’hiver. Un grand frère et sa petite soeur déambulent dans un centre commercial pendant que leur mère termine les courses. À travers une vitre, ils aperçoivent là, quelqu’un allongé dehors, emmailloté dans un sac de couchage. Qui est-il ? Pourquoi est-il là ?

Les deux enfants imaginent de nombreuses hypothèses. Ce conte contemporain à l’écriture joueuse pose un regard à hauteur d’enfant sur les personnes vivant dans la rue, abordant avec tendresse et humour le dépassement de soi et de ses préjugés tout comme la question de l’hospitalité. Le travail théâtral accompagne tout en douceur cette initiation à la fraternité, au regard et au geste tournés vers l’autre.

10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

English :

It’s dark. It is cold. It’s winter. An older brother and his younger sister are wandering around a shopping mall while their mother finishes her errands. Through a glass window, they spot someone lying outside, swaddled in a sleeping bag. But who is he? Why is he there?

The two children come up with a number of hypotheses. This playfully written contemporary tale takes a child?s-eye view of people living on the streets, tackling with tenderness and humor the issue of overcoming oneself and one?s prejudices, as well as the question of hospitality. The theatrical work gently accompanies this initiation to fraternity, to looking and acting towards others.

Book online, by phone or e-mail.

German :

Es ist Nacht. Es ist kalt. Es ist Winter. Ein älterer Bruder und seine jüngere Schwester schlendern durch ein Einkaufszentrum, während ihre Mutter die Einkäufe erledigt. Durch eine Fensterscheibe sehen sie, dass dort jemand in einen Schlafsack gewickelt draußen liegt. Wer ist das? Warum ist er da?

Die beiden Kinder stellen zahlreiche Hypothesen auf. Dieses zeitgenössische Märchen mit seiner spielerischen Schreibweise wirft einen kindgerechten Blick auf Menschen, die auf der Straße leben, und behandelt mit Zärtlichkeit und Humor die Überwindung von Vorurteilen und die Frage der Gastfreundschaft. Die Theaterarbeit begleitet auf sanfte Weise diese Einführung in die Brüderlichkeit, in den Blick und die Geste, die sich dem anderen zuwenden.

Buchen Sie online, telefonisch oder per E-Mail.

Italiano :

È buio. Fa freddo. È inverno. Un fratello maggiore e la sua sorella minore si aggirano in un centro commerciale mentre la madre finisce di fare la spesa. Attraverso una finestra, vedono qualcuno sdraiato fuori, avvolto in un sacco a pelo. Ma chi è? Perché si trova lì?

I due bambini avanzano diverse ipotesi. Questa favola contemporanea, scritta in modo giocoso, offre uno sguardo da bambino sulle persone che vivono per strada, affrontando con tenerezza e umorismo il tema del superamento di se stessi e dei propri pregiudizi, nonché la questione dell’ospitalità. Il lavoro teatrale è un delicato accompagnamento a questa introduzione alla fraternità, al guardare e all’agire verso gli altri.

Prenota online, per telefono o per e-mail.

Espanol :

Está oscuro. Hace frío. Es invierno. Un hermano mayor y su hermana pequeña deambulan por un centro comercial mientras su madre termina la compra. A través de una ventana, ven a alguien tumbado fuera, envuelto en un saco de dormir. Pero, ¿quién es? ¿Por qué está ahí?

A los dos niños se les ocurren varias hipótesis. Este cuento contemporáneo, escrito de forma lúdica, adopta una visión infantil de las personas que viven en la calle, abordando con ternura y humor la cuestión de la superación de uno mismo y de sus prejuicios, así como la cuestión de la hospitalidad. La obra teatral acompaña con dulzura esta introducción a la fraternidad, a mirar y actuar hacia los demás.

Reserva en línea, por teléfono o por correo electrónico.

