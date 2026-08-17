Informations pratiques

Albon

Spectacle La révolution des animaux

Espace Pierre Mendès France Albon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 18:30:00

fin : 2026-11-13 19:30:00

Date(s) :

2026-11-13

Venez participer à ce grand bazar musical où les animaux se révoltent avec ferveur et poésie par Simon Chouf. Par Simon Chouf Concert théâtralisé 1h À partir de 6 ans –

.

Espace Pierre Mendès France Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for this grand musical extravaganza where animals rise up with passion and poetry, by Simon Chouf. By Simon Chouf Theatrical concert 1 hour Ages 6 and up –

L’événement Spectacle La révolution des animaux Albon a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche