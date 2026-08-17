Spectacle La révolution des animaux Albon
vendredi 13 novembre 2026 · Albon
Informations pratiques
Albon
Spectacle La révolution des animaux
Espace Pierre Mendès France Albon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 18:30:00
fin : 2026-11-13 19:30:00
Date(s) :
2026-11-13
Venez participer à ce grand bazar musical où les animaux se révoltent avec ferveur et poésie par Simon Chouf. Par Simon Chouf Concert théâtralisé 1h À partir de 6 ans –
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Espace Pierre Mendès France Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65
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English :
Come join us for this grand musical extravaganza where animals rise up with passion and poetry, by Simon Chouf. By Simon Chouf Theatrical concert 1 hour Ages 6 and up –
L’événement Spectacle La révolution des animaux Albon a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche