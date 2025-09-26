Spectacle La revue scoute 2026

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Le Syndicat Pôle Ried Brun reprend le flambeau de la classe 49 de Colmar et environs.

Le Syndicat Pôle Ried Brun reprend le flambeau de la classe 49 de Colmar et environs.

15ème année dans le Haut-Rhin. .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Syndicat Pôle Ried Brun takes over from Class 49 in Colmar and surrounding area.

L’événement Spectacle La revue scoute 2026 Muntzenheim a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de tourisme de Colmar