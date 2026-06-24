Spectacle La Table Ronde Géus-d’Arzacq
Spectacle La Table Ronde Géus-d’Arzacq dimanche 23 août 2026.
Géus-d’Arzacq
Spectacle La Table Ronde
Géus-d’Arzacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 21:14:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
21h14 spectacle familial en déambulation à la tombée du jour par la Compagnie Tout Droit Jusqu’au Matin et les habitants de la Communauté de Communes des Luys en Béarn. Restauration sur place dès 19h. .
Géus-d’Arzacq 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 72 34
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English : Spectacle La Table Ronde
L’événement Spectacle La Table Ronde Géus-d’Arzacq a été mis à jour le 2026-06-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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