Géus-d’Arzacq

Spectacle La Table Ronde

Géus-d’Arzacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:14:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

21h14 spectacle familial en déambulation à la tombée du jour par la Compagnie Tout Droit Jusqu’au Matin et les habitants de la Communauté de Communes des Luys en Béarn. Restauration sur place dès 19h. .

Géus-d’Arzacq 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 72 34

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English : Spectacle La Table Ronde

L’événement Spectacle La Table Ronde Géus-d’Arzacq a été mis à jour le 2026-06-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran