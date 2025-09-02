Spectacle : La TrOuée, road-trip rural Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris

Un voyage intime à travers les trous de mémoire et les rencontres paysannes, où la terre parle et les secrets germent.

Cécile

Morelle est une TrOuée, une petite fille de paysanne picarde qui porte

la ruralité dans son corps. Dans ce projet de théâtre documentaire, elle

s’interroge sur la place des corps et des paroles des femmes en milieu

rural et récolte leurs témoignages pour leur donner voix, les mettre en

lumière.

Carte postale tantôt tragique, tantôt comique, La TrOuée

avale des kilomètres de paroles agricoles, de silences et de paysages

boueux, explorant ces corps de ferme dans des régions de cultures où la

Culture serait une denrée rare.

C’est aussi l’histoire d’une

femme qui cherche encore où se trouve son «chez-soi». Faire son trou,

mais où ? Tout au long de ce road-trip rural, elle creuse des tunnels

entre son passé dans le corps de ferme de sa grand-mère et les multiples

ailleurs qu’elle découvre au fil des rencontres paysannes.

Spectacle accueilli en coréalisation avec La Maison du Conte.

Prix du public au festival Impatience.

Ecriture et interprétation : Cécile Morelle

Collaboration artistique et mise en scène : Chloé Duong

Aide à l’écriture et technique de collectage : Anne Marcel, Fred Billy (La Petite Chartreuse du Nombril du Monde)

Collaboration artistique, direction d’actrice : Annabelle Sergent

Regard et mise en rue : Christophe Chatelain

Collaboration artistique et chorégraphie : Edouard Peurichard, Valérie Oberleithner (Happynest #5 du Collectif Superamas)

Composition musicale : Arthur de Bary

Production : Cie Le Compost

Coproduction :

Le CAL du Clermontois, Le Centre Culturel Leo Lagrange d’Amiens et Le

théâtre Massenet de Lille dans le cadre de Théâtre Exchange, le théâtre

Paris Villette, Collectif Superamas – Happynest#5, Plateforme pour les

Arts de la Performance, Le Nombril du Monde (Bourse la petite chartreuse

2019), La Maison du Conte de Chevilly Larue, Rumeurs Urbaines / Cie Le

Temps de vivre avec le soutien de La Scène Mermoz de Bois-Colombes,

SACD-Beaumarchais (bourse d’écriture théâtrale 2020 et aide à la

production), ARTCENA (encouragements – aide nationale à la création de

textes dramatiques mai 2022)

Accueil en résidence :

La Comédie-Française / La Chartreuse, CNES de Villeneuve lez Avignon /

Le Théâtre Jacques Tati d’Amiens / Le T.U de Nantes / Anis Gras, le lieu

de l’autre / La Maison du Conte de Chevilly-Larue / Le Théâtre

Berthelot de Montreuil

Soutiens : DRAC

Hauts-de-France (aide à la création) / Région Hauts-de-France (résidence

longue d’implantation sur le territoire, Prac.2) / Département de

l’Aisne / La CARCT dans le cadre du 100% EAC (02) / La ville de

Fère-en-Tardenois (02) / Groupe ALIS – Fère-en-Tardenois (02) / la

SPEDIDAM

La compagnie Le Compost est conventionnée par la Drac Hauts-de-France en 2025 et 2026.

Le

texte « LA TROUÉE, road-trip rural » est lauréat des Encouragements de

l’Aide nationale à la création de textes dramatiques d’ARTCENA en mai

2022. Cécile Morelle a obtenu pour l’écriture de ce texte la bourse

d’écriture SACD-Beaumarchais Théâtre en 2020 ainsi que la bourse « La

Petite Chartreuse » en 2019.

Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Théâtre de la Sorbonne NouvelleParis

https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr