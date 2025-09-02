Spectacle : La TrOuée, road-trip rural Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris
Spectacle : La TrOuée, road-trip rural Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris jeudi 26 mars 2026.
Un voyage intime à travers les trous de mémoire et les rencontres paysannes, où la terre parle et les secrets germent.
Cécile
Morelle est une TrOuée, une petite fille de paysanne picarde qui porte
la ruralité dans son corps. Dans ce projet de théâtre documentaire, elle
s’interroge sur la place des corps et des paroles des femmes en milieu
rural et récolte leurs témoignages pour leur donner voix, les mettre en
lumière.
Carte postale tantôt tragique, tantôt comique, La TrOuée
avale des kilomètres de paroles agricoles, de silences et de paysages
boueux, explorant ces corps de ferme dans des régions de cultures où la
Culture serait une denrée rare.
C’est aussi l’histoire d’une
femme qui cherche encore où se trouve son «chez-soi». Faire son trou,
mais où ? Tout au long de ce road-trip rural, elle creuse des tunnels
entre son passé dans le corps de ferme de sa grand-mère et les multiples
ailleurs qu’elle découvre au fil des rencontres paysannes.
Spectacle accueilli en coréalisation avec La Maison du Conte.
Prix du public au festival Impatience.
Ecriture et interprétation : Cécile Morelle
Collaboration artistique et mise en scène : Chloé Duong
Aide à l’écriture et technique de collectage : Anne Marcel, Fred Billy (La Petite Chartreuse du Nombril du Monde)
Collaboration artistique, direction d’actrice : Annabelle Sergent
Regard et mise en rue : Christophe Chatelain
Collaboration artistique et chorégraphie : Edouard Peurichard, Valérie Oberleithner (Happynest #5 du Collectif Superamas)
Composition musicale : Arthur de Bary
Production : Cie Le Compost
Coproduction :
Le CAL du Clermontois, Le Centre Culturel Leo Lagrange d’Amiens et Le
théâtre Massenet de Lille dans le cadre de Théâtre Exchange, le théâtre
Paris Villette, Collectif Superamas – Happynest#5, Plateforme pour les
Arts de la Performance, Le Nombril du Monde (Bourse la petite chartreuse
2019), La Maison du Conte de Chevilly Larue, Rumeurs Urbaines / Cie Le
Temps de vivre avec le soutien de La Scène Mermoz de Bois-Colombes,
SACD-Beaumarchais (bourse d’écriture théâtrale 2020 et aide à la
production), ARTCENA (encouragements – aide nationale à la création de
textes dramatiques mai 2022)
Accueil en résidence :
La Comédie-Française / La Chartreuse, CNES de Villeneuve lez Avignon /
Le Théâtre Jacques Tati d’Amiens / Le T.U de Nantes / Anis Gras, le lieu
de l’autre / La Maison du Conte de Chevilly-Larue / Le Théâtre
Berthelot de Montreuil
Soutiens : DRAC
Hauts-de-France (aide à la création) / Région Hauts-de-France (résidence
longue d’implantation sur le territoire, Prac.2) / Département de
l’Aisne / La CARCT dans le cadre du 100% EAC (02) / La ville de
Fère-en-Tardenois (02) / Groupe ALIS – Fère-en-Tardenois (02) / la
SPEDIDAM
La compagnie Le Compost est conventionnée par la Drac Hauts-de-France en 2025 et 2026.
Le
texte « LA TROUÉE, road-trip rural » est lauréat des Encouragements de
l’Aide nationale à la création de textes dramatiques d’ARTCENA en mai
2022. Cécile Morelle a obtenu pour l’écriture de ce texte la bourse
d’écriture SACD-Beaumarchais Théâtre en 2020 ainsi que la bourse « La
Petite Chartreuse » en 2019.
Spectacle La TrOuée, road-trip rural – Cécile Morelle
Le jeudi 26 mars 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Théâtre de la Sorbonne NouvelleParis
https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr