Spectacle : La véritable égalité arrivera le jour où…, Salle polyvalente, Sainte-Marguerite-sur-Duclair

Informations pratiques

Spectacle : La véritable égalité arrivera le jour où… Vendredi 18 septembre, 19h30 Salle polyvalente Seine-Maritime

Dès 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Coraline et Alyssia nous invitent dans leur espace de pensée et de réflexion : pourquoi dit-on les « droits de l’homme » ? Pourquoi le masculin l’emporte sur le féminin ? De manière ludique, les deux comédiennes retracent l’histoire de la lutte des femmes, à partir d’Olympe de Gouges, en passant par de nombreuses figures féminines, du XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Après tout ce chemin parcouru et ces droits obtenus, pourquoi les inégalités entre les genres perdurent ? Comment agir ? Elles invitent le public à s’emparer de ces questions.

Proposé par la Métropole Rouen Normandie en partenariat avec la commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair

-Compagnie Les Puissantes-

Salle polyvalente Route de Saint-Paër, 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Sophie Lulague