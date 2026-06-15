Spectacle Salle des fêtes Ladevèze-Rivière

Ladevèze-Rivière

Spectacle

Salle des fêtes LADEVEZE-RIVIERE Ladevèze-Rivière Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Et si les rêves prenaient vie, le temps d’un souffle…

Dans un univers où la légèreté danse avec l’imaginaire, trois artistes Cécile, Hannah et Mathieu tissent ensemble un voyage suspendu entre ciel et terre. Équilibre, jonglage, musique et mouvement se mêlent dans une même poésie, portée par le plaisir de créer et de partager.

Au fil des tableaux, les corps racontent, les objets s’envolent, les notes résonnent et les émotions se dévoilent. Chaque instant est une invitation à s’émerveiller, à retrouver son âme d’enfant et à se laisser porter par la douceur de l’instant présent.

Pendant une heure, laissez votre quotidien au bord du chemin et suivez le vol de PLUME.

Un voyage délicat, sensible et lumineux, où les rêves prennent du volume, du cœur… et des ailes.

Alors, chut… Ouvrez grand vos yeux, tendez l’oreille et laissez-vous emporter par PLUME.

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Salle des fêtes LADEVEZE-RIVIERE Ladevèze-Rivière 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 info@coeursudouest-tourisme.com

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English :

What if dreams came to life, in the blink of an eye?

In a world where lightness dances with the imagination, three artists—Cécile, Hannah, and Mathieu—weave together a journey suspended between heaven and earth. Balance, juggling, music, and movement blend into a single poetic whole, driven by the joy of creating and sharing.

As the scenes unfold, bodies tell stories, objects take flight, notes resonate, and emotions are revealed. Every moment is an invitation to marvel, to rediscover your inner child, and to let yourself be carried away by the gentleness of the present moment.

For an hour, leave your daily life by the wayside and follow the flight of PLUME.

A delicate, sensitive, and luminous journey where dreams take on volume, heart, and wings.

So, shhh… Open your eyes wide, listen closely, and let yourself be carried away by PLUME.

L’événement Spectacle Ladevèze-Rivière a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65