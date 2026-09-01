Spectacle “L’agence Morin” Journées Européennes du Patrimoine Parvis du Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Spectacle “L’agence Morin” Journées Européennes du Patrimoine

Parvis du Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Quand le spectacle vivant se mêle du patrimoine ! A Ancenis-Saint-Géréon, lors du Journées du Patrimoine, vous pourrez profiter de spectacles dans les lieux emblématiques du patrimoine de la ville une autre manière de (re)découvrir Ancenis-Saint-Géréon.

La compagnie Mic Mac vous présente le spectacle L’agence Morin , sur le parvis du Théâtre Quartier Libre.

L’agence Morin propose un drôle de voyage révolutionnaire qui a su s’adapter à l’air du temps dans un monde où tout va vite, où les nouvelles technologies sont omniprésentes, l’agence Morin relève le défi et vous fait décoller pour un tour du monde ludique en 80 secondes.

› RDV toutes les 15 min. Jauge limitée

› À partir de 7 ans accompagné

› Parvis du Théâtre Quartier Libre

Plus d’informations auprès du Théâtre Quartier Libre

02 51 14 17 17

www.theatre-quartier-libre.fr .

Parvis du Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Spectacle “L’agence Morin” Journées Européennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis