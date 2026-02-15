Spectacle L’amour c’est mieux à trois

Chemin du Gouffre Blet Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

L’amour c’est mieux à trois Compagnie Golri Prod spectacle tout public

1 mec, 1 nana, 1 gosse, 3 raisons de rester célibataire.

Ils se rencontrent, c’est l’amour ! Liberté, soirées, grasses matinées.

Mais ils vont faire la pire erreur de leur vie un gosse !

Leurs nuits c’était Tequila-salsa, maintenant c’est Apéro-dodo.

Le jour ils matchaient sur Tinder, maintenant ils tchatent sur Babyphone.

Entre crise de couple et combats de biberons, les conseils d’une belle-soeur grande gueule et d’un bobo écolo-dépressif, venez découvrir que l’amour c’est mieux à trois !

La comédie dans l’air du temps qui vous fera oublier vos gosses et vous donnera (quand même) l’envie d’en faire.

Une comédie de Simon Leblond, mise en scène Alice Gaulon, lumière de Denis Schlepp, musique originale de Guillaume Nocture. 10 .

Chemin du Gouffre Blet 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 62 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’amour c’est mieux à trois Compagnie Golri Prod show for all audiences

L’événement Spectacle L’amour c’est mieux à trois Blet a été mis à jour le 2026-02-15 par BERRY