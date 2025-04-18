Spectacle L’arbre à livres Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer
Spectacle L’arbre à livres Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer vendredi 17 juillet 2026.
Dives-sur-Mer
Spectacle L’arbre à livres
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Deux bricoleurs, conteurs, manipulateurs cueillent les fruits de L’arbre à livres . Chaque fruit est un livre, chaque livre est une histoire. 4 histoires rondement menées par la Cie Les frères Georges.
Deux bricoleurs, conteurs, manipulateurs cueillent les fruits de L’arbre à livres . Chaque fruit est un livre, chaque livre est une histoire. 4 histoires rondement menées par la Cie Les frères Georges.
Dès 2 ans. .
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27
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English : Spectacle L’arbre à livres
Two tinkerers, storytellers and manipulators pick the fruit of the book tree . Each fruit is a book, each book a story. 4 lively stories by Cie Les frères Georges.
L’événement Spectacle L’arbre à livres Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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