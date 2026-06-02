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Spectacle L’arbre endormi à partir de 4-5 ans Chanteloup-les-Bois

Spectacle L’arbre endormi à partir de 4-5 ans Chanteloup-les-Bois mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Théatre de verdure (pré de la grande fontaine)

Ville : 49340 Chanteloup-les-Bois

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Chanteloup-les-Bois

Spectacle L’arbre endormi à partir de 4-5 ans

Théatre de verdure (pré de la grande fontaine) Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Dans le cadre de Chloro’ se branche Nature Spectacle l’arbre endormi de la compagnie D’où vient le vent au Théâtre de Verdure de Chanteloup-les-Bois (pré de la grande fontaine) .
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Théatre de verdure (pré de la grande fontaine) Chanteloup-les-Bois 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41  accueil@csichlorofil.fr

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English :

As part of Chloro’ se branche Nature : l’arbre endormi show by the D’où vient le vent company at the Théâtre de Verdure in Chanteloup-les-Bois (pré de la grande fontaine).

L’événement Spectacle L’arbre endormi à partir de 4-5 ans Chanteloup-les-Bois a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais

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