Spectacle L’arbre endormi à partir de 4-5 ans Chanteloup-les-Bois
Spectacle L’arbre endormi à partir de 4-5 ans Chanteloup-les-Bois mercredi 8 juillet 2026.
Chanteloup-les-Bois
Spectacle L’arbre endormi à partir de 4-5 ans
Théatre de verdure (pré de la grande fontaine) Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 20:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Dans le cadre de Chloro’ se branche Nature Spectacle l’arbre endormi de la compagnie D’où vient le vent au Théâtre de Verdure de Chanteloup-les-Bois (pré de la grande fontaine) .
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Théatre de verdure (pré de la grande fontaine) Chanteloup-les-Bois 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41 accueil@csichlorofil.fr
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English :
As part of Chloro’ se branche Nature : l’arbre endormi show by the D’où vient le vent company at the Théâtre de Verdure in Chanteloup-les-Bois (pré de la grande fontaine).
L’événement Spectacle L’arbre endormi à partir de 4-5 ans Chanteloup-les-Bois a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais