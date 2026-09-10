Spectacle L’argent immobilier La Comédie de Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle L’argent immobilier

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 20:00:00

fin : 2026-09-16 21:20:00

Date(s) :

2026-09-16

Après quelques galères personnelles dans l’immobilier, il a décidé de partir en immersion dans des agences immobilières et chez un notaire.

Compte rendu des sketchs et des rires sur les banques, les agents, les mandataires, les travaux, les déménagements, les crémaillères, les adresses … Julien se porte garant, vous passerez une très excellente soirée et vous pourrez aussi conclure une très bonne affaire…Tout public

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

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English :

After a few personal setbacks in real estate, he decided to spend some time working at real estate agencies and a notary’s office.

The result: sketches and laughter about banks, agents, brokers, home renovations, moving, housewarming parties, and tips? Julien guarantees it: you’ll have a fantastic evening—and you might even score a great deal?

L’événement Spectacle L’argent immobilier Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ