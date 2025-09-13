Spectacle « L’art de vivre » Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Spectacle « L’art de vivre » Théâtre Public de Montreuil Montreuil lundi 11 mai 2026.

Sous la baguette magique de Clédat & Petitpierre, duo capable de convoquer des imaginaires à nul autre pareil, deux interprètes s’amusent à distordre le réel et composent une fable qui, le temps d’un songe éveillé, nous permet d’échapper aux affres du monde.

Créer des mondes parallèles et les partager dans toute la fragilité de leur artifice pour mieux éveiller nos émotions, telle est la démarche des artistes hybrides que sont Clédat & Petitpierre.

Pour cette nouvelle création, le duo convoque les univers intérieurs foisonnants de Guillaume Drouadaine, jeune performeur en situation de handicap, et du comédien Fabien Coquil, pour donner vie à un fabuleux paysage mental, en clin d’œil à l’œuvre de Magritte. Des costumes aux dimensions surréalistes, des extensions corporelles…

Ici la réalité se courbe et dessine de nouvelles arabesques offrant ainsi un langage inédit qui permet de réinventer nos façons d’être ensemble.

Spectacle mis en scène par Clédat & Petitpierre – En partenariat avec le festival des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis

Du lundi 11 mai 2026 au mardi 12 mai 2026 :

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Théâtre Public de Montreuil 63 rue Victor Hugo 93100 Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/l-art-de-vivre +33148704890 https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR