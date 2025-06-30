Spectacle Laurent Gerra Le Touquet-Paris-Plage

Palais des Congrès Salle Ravel Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

2026-01-31

20h30 Palais des Congrès Salle Ravel.

Organisé par le Casino Barrière.

Après une tournée dans toute la France, qui se poursuit en 2025 et 2026, et une vingtaine de représentations à guichets fermés au Casino de Paris en décembre dernier, Laurent Gerra revient pour de nouvelles dates aux Folies Bergère du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026 avec son nouveau spectacle, encore plus piquant et savoureux que jamais.

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons.

Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans !

L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée ! .

Palais des Congrès Salle Ravel Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

