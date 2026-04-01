Spectacle Le Berger des Sons Amphithéâtre du lycée agricole Montardon

Montardon

Spectacle Le Berger des Sons

Amphithéâtre du lycée agricole 19 Chemin de Pau Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Dans ce spectacle tout en poésie et en émotion, Alain Larribet distille des récits de son enfance, des histoires de pastoralisme, d’ici (Vallée d’Aspe, dans les Pyrénées) et d’ailleurs…

Personnalité singulière et multiple, il chante et transmet avec force son amour pour la nature et sa passion pour le voyage, et esquisse une carte du monde à travers la magie des sons de ses instruments du monde (duduk, hulusi, hang, tambourin à cordes, tambour, harmonium indien)…

Sa voix, empreinte de diverses couleurs des chants du monde nous transporte par dD’hier à aujourd’hui, Alain se souvient, et raconte, son amour pour la montagne à travers des moments forts de son enfance sa première journée passée en estive, une nuit bercée par la pluie… .

Amphithéâtre du lycée agricole 19 Chemin de Pau Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 79 32 11 assoartlequin@gmail.com

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English : Spectacle Le Berger des Sons

L’événement Spectacle Le Berger des Sons Montardon a été mis à jour le 2026-04-14 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran