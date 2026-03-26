Conférence, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Montardon

Conférence Titien, le flamboyant de Venise , à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 18:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Conférence Titien, le flamboyant de Venise par Amélie Roptin Neyron. Découvrez Tiziano Vecellio, figure majeure de la Renaissance, à travers une conférence qui éclaire son parcours et son œuvre, entre portraits, mythologie et maîtrise de la couleur. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

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English : Conférence Titien, le flamboyant de Venise , à la Micro-Folie

L’événement Conférence Titien, le flamboyant de Venise , à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-04-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran