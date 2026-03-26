Conférence, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Conférence, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon mardi 21 avril 2026.
Montardon
Conférence Titien, le flamboyant de Venise , à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Conférence Titien, le flamboyant de Venise par Amélie Roptin Neyron. Découvrez Tiziano Vecellio, figure majeure de la Renaissance, à travers une conférence qui éclaire son parcours et son œuvre, entre portraits, mythologie et maîtrise de la couleur. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
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English : Conférence Titien, le flamboyant de Venise , à la Micro-Folie
L’événement Conférence Titien, le flamboyant de Venise , à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-04-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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