Spectacle Le Château-Lyre Rue d’Argouges Gratot
vendredi 4 septembre 2026 · Rue d'Argouges · Gratot
Informations pratiques
Gratot
Spectacle Le Château-Lyre
Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 20:30:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Le Château-Lyre
• Les vendredis 4 et 11 septembre à 20h30
Description Parcours spectacle nocturne dans le château, d’après textes de Maupassant.
Le soir venu, lorsque les visiteurs ont déserté les lieux et que le silence a repris ses droits, le Château de Gratot se fait intime. Il conte en musique d’extravagantes histoires de désir et d’amour, au fil d’un parcours-spectacle qui vous entraîne au cœur vibrant du “Château Lyre”.
Réservation conseillée spectacle en extérieur et intérieur, prévoir vêtements adaptés Parking gratuit
Durée 1h40
Public(s) tout public, conseillé à partir de 12 ans
Billetterie / réservation www.chateaugratot.com
Tarifs
adultes 14 €
12 17 ans 7 € .
Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 18 49 contact@chateaugratot.com
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English : Spectacle Le Château-Lyre
L’événement Spectacle Le Château-Lyre Gratot a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme
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