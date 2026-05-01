Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Le Coeur à barbe La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire

Spectacle Le Coeur à barbe La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire samedi 23 mai 2026.

Lieu : La Ruche d'Idées

Adresse : 292 Rue du Chai

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Spectacle Le Coeur à barbe

La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

  .

La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76  accueil@ruche-didees.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Le Coeur à barbe Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)