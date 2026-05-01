Spectacle Le Coeur à barbe La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire

Talmont-Saint-Hilaire

Spectacle Le Coeur à barbe

La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

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La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 accueil@ruche-didees.com

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English :

L’événement Spectacle Le Coeur à barbe Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral