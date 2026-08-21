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AGENDA · Le Carbet

[Spectacle] LÉ FOUBEN, Le Carbet, Le Carbet

jeudi 27 août 2026 · Le Carbet

[Spectacle] LÉ FOUBEN, Le Carbet, Le Carbet

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Le Carbet
Adresse
Le Carbet
Ville
97221 Le Carbet
Tarif
Tarif 10€ moins de 12 ans / 15€ adultes / Plus d'infos : 0696 19 85 48

[Spectacle] LÉ FOUBEN Mercredi 26 août, 18h00 Le Carbet

Tarif 10€ moins de 12 ans / 15€ adultes / Plus d’infos : 0696 19 85 48

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T00:00:00+02:00 – 2026-08-27T05:59:00+02:00
Fin : 2026-08-27T00:00:00+02:00 – 2026-08-27T05:59:00+02:00

Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique
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