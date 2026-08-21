AGENDA · Le Carbet
[Spectacle] LÉ FOUBEN, Le Carbet, Le Carbet
jeudi 27 août 2026 · Le Carbet
Informations pratiques
[Spectacle] LÉ FOUBEN Mercredi 26 août, 18h00 Le Carbet
Tarif 10€ moins de 12 ans / 15€ adultes / Plus d’infos : 0696 19 85 48
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T00:00:00+02:00 – 2026-08-27T05:59:00+02:00
Fin : 2026-08-27T00:00:00+02:00 – 2026-08-27T05:59:00+02:00
Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique
Terminez les vacances au Carbet en beauté avec LÉ FOUBEN ! Un spectacle placé sous le signe de l’humour et du rire…fous rires garantis