[Spectacle] LÉ FOUBEN, Le Carbet, Le Carbet

Informations pratiques

[Spectacle] LÉ FOUBEN Mercredi 26 août, 18h00 Le Carbet

Tarif 10€ moins de 12 ans / 15€ adultes / Plus d’infos : 0696 19 85 48

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T00:00:00+02:00 – 2026-08-27T05:59:00+02:00

Fin : 2026-08-27T00:00:00+02:00 – 2026-08-27T05:59:00+02:00

Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique

Terminez les vacances au Carbet en beauté avec LÉ FOUBEN ! Un spectacle placé sous le signe de l’humour et du rire…fous rires garantis