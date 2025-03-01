Spectacle Le Gang des Chieuses Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Spectacle Le Gang des Chieuses Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Début : 2026-03-30 20:00:00

fin : 2026-03-30 22:00:00

2026-03-30

Tout public

Vous aussi vous êtes une chieuse ?

L’une est célibataire endurcie.

L’autre n’arrive pas à tenir un couple.

La première est spirituelle.

La seconde cartésienne.

Tout les oppose et pourtant.

À elles deux elles forment le gang des chieuses.

Par choix ou par maladresse découvrez pourquoi il est important de le rester… Ou pas. .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

