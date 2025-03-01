Spectacle Le Gang des Chieuses Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
Spectacle Le Gang des Chieuses Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne lundi 30 mars 2026.
Spectacle Le Gang des Chieuses Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Début : 2026-03-30 20:00:00
fin : 2026-03-30 22:00:00
2026-03-30
Tout public
Vous aussi vous êtes une chieuse ?
L’une est célibataire endurcie.
L’autre n’arrive pas à tenir un couple.
La première est spirituelle.
La seconde cartésienne.
Tout les oppose et pourtant.
À elles deux elles forment le gang des chieuses.
Par choix ou par maladresse découvrez pourquoi il est important de le rester… Ou pas. .
