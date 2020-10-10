Spectacle Le grand congrès des complotistes Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Le grand congrès des complotistes

Mercredi 6 mai 2026 à partir de 20h. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Le nouveau spectacle oratoire du Festival de l’éloquence ! Vous saurez tout ce qu’on nous cache !

Après Jeunes versus vieux quelle est la pire génération ? en 2025, découvrez notre nouveau spectacle oratoire !



L’homme a-t-il vraiment marché sur la lune ? La Terre est-elle plate ? sommes-nous dirigés par des reptiliens ? les extraterrestres ont-ils construit les pyramides ? vivons-nous dans une réalité virtuelle ? le réchauffement climatique existe-t-il ?



Lors de ce spectacle inédit, six orateurs et oratrices vont se succéder sur scène pour tenter de vous ouvrir les yeux, et vous révéler, avec éloquence, créativité et humour, tout ce qu’on a toujours tenté de vous cacher… laissez-vous convaincre, choisissez votre théorie du complot préférée ! .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Festival de l’éloquence’s new oratory show! You’ll know everything we’re not told!

L’événement Spectacle Le grand congrès des complotistes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence