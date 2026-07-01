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Spectacle – Le héros, le vêtement et sa parure

jeudi 9 juillet 2026

Spectacle – Le héros, le vêtement et sa parure

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Département
Paris
Tarif
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Il y est question de robes couleur de temps, de lune et de soleil, d’une jeune fille à la peau d’écorce, ou d’un vaillant Petit Tailleur qui sème la terreur parce qu’il a brodé sur sa ceinture « Sept d’un coup », après avoir tué sept… mouches !

Laïla Heuberger, après une formation de danseuse, se dirige vers l’univers du conte et du récit. Elle met en scène des balades contées ainsi que des spectacles inspirés par la mythologie gréco-romaine, la tradition orale méditerranéenne, au musée du Louvre, au musée d’Orsay, au Château de Vincennes, ainsi que des ateliers au musée de la Shoah.

Dans le cadre de l’opération Partir en Livre.

C’est à travers les histoires du monde entier que vous est proposé un spectacle de conte sur le thème du héros, du vêtement et de sa parure.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-09T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T11:30:00+02:00

 
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