Spectacle Le Malade Imaginaire Cie Théâtrale de l’Esquisse Saint-Yrieix-la-Perche

Spectacle Le Malade Imaginaire Cie Théâtrale de l’Esquisse

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Notre Malade imaginaire est une comédie virevoltante qui plonge le spectateur dans le monde absurde d’Argan. Hypocondriaque, narcissique, immature, il se comporte comme un grand enfant orphelin et frustré qui demande des soins permanents et une attention virant à l’obsession. La véritable pathologie d’Argan est une peur panique de grandir avec un besoin maniaque d’être protégé des maladies imaginaires… Une des plus belles œuvres de Molière dans une scénographie inspirée de l’univers de Tim Burton, alliant onirisme, baroque et

humour.

— Frank Biagiotti, metteur en scène

Tout public dès 12 ans .

