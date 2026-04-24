Spectacle : Le monde de Gigi, Chapelle des Carmélites, Toulouse
Spectacle : Le monde de Gigi, Chapelle des Carmélites, Toulouse samedi 4 juillet 2026.
Spectacle : Le monde de Gigi Samedi 4 juillet, 20h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne
20€ | 15€ | 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Spectacle musical
Adapté du roman éponyme.
Quand un chat français et une pigeonne anglaise se rencontrent à Paris et deviennent amis, c’est tout le rapport entre proies et prédateurs qui est bouleversé. Ils sont rapidement arrêtés pour trouble à l’ordre naturel. L’affaire est portée devant les tribunaux où Gigi, une petite fille au caractère bien trempé, sera l’avocate de la défense. Coupables ou innocents ? La question s’envenime quand les végétaux et les forces célestes s’en mêlent…
Plus de cent ans après Chantecler d’Edmond Rostand, les animaux les plus insolites reviennent sur scène se disputer ou s’aimer en alexandrins, soutenus par des musiciens qui joueront Rameau, Bach, Scarlatti, Beethoven, Fauré et bien d’autres…
Contact : : 06.14.21.94.02 / 06.38.85.05.26
ensemblemaurer@outlook.com
Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ensemble-william-maurer/evenements/le-monde-de-gigi »}] [{« link »: « mailto:ensemblemaurer@outlook.com »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc
Un conte léger aux aventures rocambolesques par l’ensemble William Maurer théâtre théâtre musical
© William Maurer
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