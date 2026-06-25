Spectacle Le monde des Toitipuces de la Compagnie La Rafale Bibliothèque de Bacqueville Bacqueville-en-Caux mardi 13 octobre 2026.

Bacqueville-en-Caux

Spectacle Le monde des Toitipuces de la Compagnie La Rafale

Bibliothèque de Bacqueville 65 Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 10:15:00

fin : 2026-10-13 11:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Au commencement, tout est blanc, flou ou dissimulé. On explore petit à petit pour découvrir un monde riche en couleurs et en histoires. Une fleur apparaît, se transforme en étoile puis en toitipuce. Les toitipuces sont de petits êtres colorés qui escaladent des montagnes, jouent comme des enfants et construisent des maisons en traversant des rivières. Les enfants sont invités à rejoindre l’aventure de ces petits êtres, une aventure perturbée par la crise de Maya. Devant sa télé, Maya veut jouer, chanter et danser, mais elle n’est pas du bon côté…

Spectacle interactif, visuel et sonore pour les 0-3 ans .

Bibliothèque de Bacqueville 65 Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net

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English : Spectacle Le monde des Toitipuces de la Compagnie La Rafale

L’événement Spectacle Le monde des Toitipuces de la Compagnie La Rafale Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux