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Spectacle Le monde est un théâtre Montereau

Spectacle Le monde est un théâtre Montereau

Spectacle Le monde est un théâtre Montereau mardi 14 juillet 2026.

Ville
45260 Montereau
Département
Loiret
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Montereau

Spectacle Le monde est un théâtre

Montereau Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Spectacle Le monde est un théâtre
Spectacle Le monde est un théâtre spectacle gratuit, participation au chapeau. Spectacle à 20h.   .

Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 71 64 

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English :

Play: The World Is a Theater

L’événement Spectacle Le monde est un théâtre Montereau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GATINAIS SUD

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