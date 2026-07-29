Informations pratiques

Plogoff

Spectacle Le Mystère Léon Plouhinec

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30 16:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Spectacle jeune public Le Mystère Léon Plouhinec par la Cie des Étourneaux.

Un spectacle musical poétique et décalé mêlant papiers découpés et effets spéciaux artisanaux, dès 7 ans.

D’après l’album jeunesse La vie rocambolesque de Léon Plouhinec de Judith Chomel, publié à L’Atelier du Poisson Soluble.

Léon Plouhinec, gardien de phare, partage sa vie solitaire dans des lettres à ses filles, mêlant souvenirs rigoureux et récits étonnants cosmonautes, agents secrets, collectionneurs. Radio Méduse, seul lien avec le continent, rythme ses journées et stimule ses rêves. Réalité ou fabulation ? Une commissaire enquête sur cet homme oscillant entre aventures imaginaires et souvenirs sublimés.

Avec

Pierre-Yves Bernard, comédien

Julien Certin, compositeur & musicien

Judith Chomel, écriture & manipulation de papier découpé

Spectacle proposé en partenariat avec l’association de la Maison-Phare du Millier.

Réservations auprès de la Maison du site de la Pointe du Raz 02 98 70 67 18 ou de l’Office de tourisme du Cap Sizun.

Exonération du parking sur présentation du billet de réservation du spectacle. .

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Spectacle Le Mystère Léon Plouhinec Plogoff a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz