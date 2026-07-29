Spectacle Le Mystère Léon Plouhinec Plogoff
mercredi 30 septembre 2026 · Plogoff
Informations pratiques
Plogoff
Spectacle Le Mystère Léon Plouhinec
Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30 16:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Spectacle jeune public Le Mystère Léon Plouhinec par la Cie des Étourneaux.
Un spectacle musical poétique et décalé mêlant papiers découpés et effets spéciaux artisanaux, dès 7 ans.
D’après l’album jeunesse La vie rocambolesque de Léon Plouhinec de Judith Chomel, publié à L’Atelier du Poisson Soluble.
Léon Plouhinec, gardien de phare, partage sa vie solitaire dans des lettres à ses filles, mêlant souvenirs rigoureux et récits étonnants cosmonautes, agents secrets, collectionneurs. Radio Méduse, seul lien avec le continent, rythme ses journées et stimule ses rêves. Réalité ou fabulation ? Une commissaire enquête sur cet homme oscillant entre aventures imaginaires et souvenirs sublimés.
Avec
Pierre-Yves Bernard, comédien
Julien Certin, compositeur & musicien
Judith Chomel, écriture & manipulation de papier découpé
Spectacle proposé en partenariat avec l’association de la Maison-Phare du Millier.
Réservations auprès de la Maison du site de la Pointe du Raz 02 98 70 67 18 ou de l’Office de tourisme du Cap Sizun.
Exonération du parking sur présentation du billet de réservation du spectacle. .
Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Spectacle Le Mystère Léon Plouhinec Plogoff a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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