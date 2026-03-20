Spectacle Le petit jardin qui chante avec la conteuse Caroline Avenel Place Anne de Bretagne Locminé

Spectacle Le petit jardin qui chante avec la conteuse Caroline Avenel

Place Anne de Bretagne Médiathèque Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

C’ est la fête au jardin. Les fleurs et les arbres explosent de joie. Les oiseaux et la rivière installent leur petit orchestre pour se mettre à chanter…, et la petite bonne femme Châle de laine prépare sa fête de mariage. Le printemps nouveau s’habille de ses plus belles couleurs pour raconter ces contes tricotés d’un brin de magie, d’un bouquet de féérie, d’un nuage de fantaisie, et d’un grand bol de chansonnettes.

Accompagnement à la cithare.

Animé par Caroline Avenel, conteuse . De 16h30 à 17h15, sur inscription à partir de 4 ans, public familial. .

Place Anne de Bretagne Médiathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

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English :

L’événement Spectacle Le petit jardin qui chante avec la conteuse Caroline Avenel Locminé a été mis à jour le 2026-03-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE