Spectacle Le repas des gens Le Théâtre Bar-le-Duc

Cie L’Entreprise / théâtre / dès 12 ans

Robert et sa femme vivent dans un quotidien calme, où le dîner est le seul moment d’échange. Un jour, leur cousin, directeur de théâtre, les invite à venir rencontrer le public. Ils n’ont jamais mis les pieds dans un théâtre, mais se retrouvent bientôt sur scène, découvrant avec émerveillement cet univers étrange. Ce repas insolite devient le fil conducteur d’une rencontre inattendue entre le public, ces deux personnages ordinaires, mais aussi quelques fantômes du passé… Entre réalité et magie, cette pièce interroge la nature profonde du théâtre un lieu où l’intime se mêle à l’universel et où chaque rencontre, aussi ordinaire soit-elle, devient un moment unique de poésie et d’humanité. Des personnages attachants interprétés par des comédiens éblouissants !Tout public

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

Cie L’Entreprise / theater / age 12 and up

Robert and his wife live a quiet, everyday life, where dinner is the only time for socializing. One day, their cousin, a theater director, invites them to come and meet the public. They have never set foot in a theater, but soon find themselves on stage, discovering this strange universe with wonder. This unusual meal becomes the common thread of an unexpected encounter between the audience, these two ordinary characters, and a few ghosts from the past? Somewhere between reality and magic, this play questions the profound nature of the theater: a place where the intimate mingles with the universal, and where every encounter, however ordinary, becomes a unique moment of poetry and humanity. Endearing characters interpreted by dazzling actors!

German :

Cie L’Entreprise / Theater / ab 12 Jahren

Robert und seine Frau leben in einem ruhigen Alltag, in dem das Abendessen der einzige Moment ist, in dem man sich austauscht. Eines Tages werden sie von ihrem Cousin, einem Theaterdirektor, zu einem Treffen mit dem Publikum eingeladen. Sie haben noch nie ein Theater betreten, finden sich aber bald auf der Bühne wieder und entdecken mit Verwunderung diese seltsame Welt. Das ungewöhnliche Essen wird zum Leitfaden für eine unerwartete Begegnung zwischen dem Publikum, diesen beiden gewöhnlichen Personen und einigen Geistern aus der Vergangenheit Zwischen Realität und Magie stellt dieses Stück die Frage nach dem Wesen des Theaters: ein Ort, an dem sich das Intime mit dem Universellen vermischt und an dem jede noch so gewöhnliche Begegnung zu einem einzigartigen Moment der Poesie und der Menschlichkeit wird. Liebenswerte Charaktere, die von blendenden Schauspielern dargestellt werden!

Italiano :

Cie L’Entreprise / teatro / dai 12 anni in su

Robert e sua moglie vivono una vita tranquilla, dove la cena è l’unico momento in cui si riuniscono. Un giorno, il cugino, regista teatrale, li invita a incontrare il pubblico. Non hanno mai messo piede in un teatro, ma presto si ritrovano sul palcoscenico, scoprendo con meraviglia questo strano mondo. Questo pasto insolito diventa il filo conduttore di un incontro inaspettato tra il pubblico, questi due personaggi ordinari e alcuni fantasmi del passato? A metà tra realtà e magia, questo spettacolo mette in discussione la natura stessa del teatro: un luogo dove l’intimo incontra l’universale e dove ogni incontro, per quanto ordinario, diventa un momento unico di poesia e umanità. Personaggi accattivanti interpretati da attori straordinari!

Espanol :

Cie L’Entreprise / teatro / a partir de 12 años

Robert y su mujer llevan una vida tranquila, en la que la cena es el único momento en que se reúnen. Un día, su primo, director de teatro, les invita a conocer al público. Nunca han pisado un teatro, pero pronto se encuentran en el escenario, descubriendo este extraño mundo con asombro. Esta comida insólita se convierte en el hilo conductor de un encuentro inesperado entre el público, estos dos personajes ordinarios y algunos fantasmas del pasado.. A medio camino entre la realidad y la magia, esta obra cuestiona la naturaleza misma del teatro: un lugar donde lo íntimo se encuentra con lo universal, y donde cada encuentro, por ordinario que sea, se convierte en un momento único de poesía y humanidad. Personajes entrañables interpretados por actores deslumbrantes

