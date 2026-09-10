Spectacle : Le rêve de Jeanne, Hôtel de Crussol, Figeac

Informations pratiques

Spectacle : Le rêve de Jeanne 19 et 20 septembre Hôtel de Crussol Lot

Gratuit. Sur réservation. Limité à 50 personnes par représentation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Théâtre déambulatoire.

Elle dit s’appeler Jeanne. Elle a 20 ans. Elle arrive d’ailleurs après un périple inimaginable. Elle découvre Figeac et la France pour la première fois. Elle vient renaître sur cette terre accueillante. Elle marche libre dans les rues de ce nouveau monde à la découverte de son histoire passée que portent silencieusement les vielles pierres des édifices. Au coin d’une rue, Jeanne se retrouve face à la vitrine d’un magasin. Elle s’y regarde, mais dans son reflet apparaît une autre Jeanne, d’un autre temps, qui va lui raconter une histoire…

Création originale imaginée spécialement pour le festival Re-Naissance, ce spectacle en déambulation est écrit et mis en scène par Olivier Cherki ( Compagnie L’Oreille à Plumes).

Hôtel de Crussol 5 rue de Crussol 46100 Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie https://www.larrosoir.org/festival-re-naissance [{« type »: « email », « value »: « re-naissance@larrosoir.org »}] L’hôtel de Crussol est une reconstruction du début du XVIIe siècle due à la famille de Crussol d’Uzès, sur la base d’édifices plus anciens, situés à l’intérieur de l’enceinte médiévale de Figeac.

Bien que construit autour de 1600-1620, l’hôtel de Crussol présente une architecture directement héritée de la Renaissance, dont sa loggia. Les colonnes mises en œuvre dans l’escalier droit et la loggia sont d’ordre toscan et constituent un héritage indirect de la Renaissance italienne. L’hôtel de Crussol est le résultat d’une mise en œuvre architecturale et ornementale qui illustre la permanence des innovations de la Renaissance dans des créations du début du XVIIe siècle. Accès par la rue d’Aujou, rue piétonne dans le centre ancien de Figeac.

Théâtre déambulatoire.

©GillesTordjeman