Informations pratiques

Emberménil

Spectacle Le sonneur à ventre jaune

Emberménil Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:10:00

Date(s) :

2026-09-19

Une petite communauté rurale emmenée par un groupe de scientifiques tente de sauver un crapaud minuscule. Cet amphibien a une habitude singulière il se réfugie dans les ornières laissées par les engins forestiers. Le voici donc propulsé, bien malgré lui, au beau milieu des controverses humaines.

Exploitants forestiers, conducteurs d’engins, agents de l’ONF, chasseurs, naturalistes, promeneurs, vététistes, scientifiques et experts se penchent, perplexes, au-dessus de l’ornière… Né d’une enquête scientifique minutieuse, le spectacle met en scène une galerie de personnages joyeusement interprétés par Vincent Clergironnet et accompagnés au violoncelle par Eléonore Zielinski. Gratuit, tout public à partir de 9 ans. Le spectacle sera déplacé à la salle des fêtes en cas de pluie. Informations et inscriptions auprès de Charlotte Bénard au 03 83 71 45 84 ou par mail à charlotte.benard@ccvp.frTout public

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Emberménil 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 45 84

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English :

A small rural community, led by a group of scientists, is trying to save a tiny toad. This amphibian has a peculiar habit: it takes refuge in the ruts left by logging machines. And so, quite against its will, it finds itself thrust into the midst of human controversies.

Loggers, machine operators, ONF agents, hunters, naturalists, hikers, mountain bikers, scientists, and experts all lean, perplexed, over the rutted track… Far from being a meticulous scientific investigation, the show features a cast of characters joyfully portrayed by Vincent Clergironnet and accompanied on the cello by Éléonore Zielinski. Free admission; suitable for all ages 9 and up. In case of rain, the performance will be moved to the community hall. For information and registration, contact Charlotte Bénard at 03 83 71 45 84 or by email at charlotte.benard@ccvp.fr

L’événement Spectacle Le sonneur à ventre jaune Emberménil a été mis à jour le 2026-08-12 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS