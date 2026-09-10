Spectacle Le tour du monde du Doudou de Nono La Comédie de Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Le tour du monde du Doudou de Nono

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-27 11:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Partons ensemble pour ce grand voyage autour du monde…

Bonjour les enfants, les petits et les grands, puisque nous sommes réunis tous ensemble aujourd’hui, je vais vous conter l’histoire d’un petit garçon…

Ce petit garçon s’appelle Noham, mais nous on l’appelle Nono. Parce que c’est plus rigolo…

Nono avait un doudou tout doux. Un soir ou Nono fermait ses paupières, il fit un rêve bien étrange… Dans son rêve il imagina que son Doudou avait disparu. Et pour le retrouver il chantonna un petit refrain. Que nous pourrons chanter avec lui Mon doudou tout doux, mon doudou tout doux…

Attention, vous êtes prêts ? Alors partons ensemble pour ce grand voyage autour du monde…

Pour les enfanst âgés de 1 à 5 ans.Enfants

9 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

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English :

Let’s set off together on this great journey around the world…

Hello, kids—young and old alike! Since we’re all gathered here together today, I’m going to tell you the story of a little boy…

This little boy’s name is Noham, but we call him Nono. Because it’s more fun…

Nono had a very soft stuffed animal. One night, as Nono was closing his eyes, he had a very strange dream… In his dream, he imagined that his stuffed animal had disappeared. And to find it, he hummed a little tune. We can sing along with him: “My soft little stuffed animal, my soft little stuffed animal…”

Are you ready? Then let’s set off together on this great journey around the world…

For children ages 1 to 5.

L’événement Spectacle Le tour du monde du Doudou de Nono Metz a été mis à jour le 2026-08-12 par AGENCE INSPIRE METZ