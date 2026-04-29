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Spectacle Le vaisseau pirate Kerlouan

Spectacle Le vaisseau pirate Kerlouan mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Site de Meneham

Ville : 29890 Kerlouan

Département : Finistère

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Kerlouan

Spectacle Le vaisseau pirate

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:30:00
fin : 2026-07-08 18:45:00

Date(s) :
2026-07-08

Dans ce spectacle familial, plongez dans la Bretagne du XVIIème siècle aux côtés d’une jeune orpheline prête à embarquer sur un vaisseau fantôme ! À travers des scènes pleines de suspense, vous découvrirez les légendes maritimes du coin, des mystères enfouis et un voyage épique à travers le temps. Un moment inoubliable pour petits et grands, où l’humour se mêle à l’imaginaire, au cœur d’un village chargé d’histoires.

Infos pratiques
> Spectacles à 15h30 et à 17h30
> Réservation sur meneham.bzh ou dans les bureaux d’information touristique de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Lesneven et Plounéour-Brignogan-Plages (Guissény et Kerlouan en juillet août)
> Spectacle en extérieur, devant les musées Salou.
> Durée environ 1h15.
> Le parking visiteur se trouve à 700m à pied de l’emplacement du spectacle.   .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60 

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English : Spectacle Le vaisseau pirate

L’événement Spectacle Le vaisseau pirate Kerlouan a été mis à jour le 2026-04-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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