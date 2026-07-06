Spectacle Le veilleur Café théâtre Le Poche Pornic

Informations pratiques

Pornic

Spectacle Le veilleur

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 22:15:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Un spectacle tout public présenté par la Cie File en scène au café théâtre Le Poche à Pornic !

Au programme

Plongez dans l’univers onirique du Veilleur

Laissez-vous transporter par la Cie File en scène pour un voyage au cœur du conte et de ses mystères. Dans ce spectacle immersif, le temps s’arrête et les frontières de la réalité s’effacent ici, la lune peut pleurer, les arbres murmurer des secrets et les oiseaux guider les pas des enfants.

Installé dans la pénombre, chaque spectateur devient l’architecte de son propre imaginaire. Au rythme des crépitements de la poussière de lune et à la lueur vacillante d’une allumette, la voix de l’acteur vous emporte à travers des récits issus du folklore. Plus qu’un simple récit, c’est une expérience sensorielle et émouvante où les histoires, même les plus sombres, finissent par éclairer le meilleur de l’âme humaine grâce à l’énergie communicative du Veilleur.

Un moment suspendu à vivre avec les yeux du cœur . .

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

An all-ages show presented by Cie File en scène at Pornic’s café théâtre Le Poche!

L’événement Spectacle Le veilleur Pornic a été mis à jour le 2026-07-03 par I_OT Pornic