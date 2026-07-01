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AGENDA · Gorron

Spectacle Le voyage de Plumette ChatChouette&Cie Gorron Gorron

jeudi 16 juillet 2026 · Gorron

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Promenade Saint Laurent
Ville
53120 Gorron
Département
Mayenne
Tarif

Gorron

Spectacle Le voyage de Plumette ChatChouette&Cie Gorron

Promenade Saint Laurent Gorron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

La conteuse Céline Fourmond propose des contes pour petits et grands.
Entre feuilles d’arbres et pages de livres, voyagez au gré des vents, au fil de l’eau, accompagnée des chants d’oiseaux avec Céline Fourmond.

Tout public Gratuit
Réservation auprès de la médiathèque de Gorron
Rendez-vous Promenade Saint Laurent   .

Promenade Saint Laurent Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70  mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr

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English :

Storyteller Céline Fourmond tells stories for young and old alike.

L’événement Spectacle Le voyage de Plumette ChatChouette&Cie Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-07-09 par Bocage Mayennais Tourisme