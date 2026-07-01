Spectacle Le voyage de Plumette ChatChouette&Cie Gorron Gorron
jeudi 16 juillet 2026 · Gorron
Informations pratiques
Gorron
Spectacle Le voyage de Plumette ChatChouette&Cie Gorron
Promenade Saint Laurent Gorron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
La conteuse Céline Fourmond propose des contes pour petits et grands.
Entre feuilles d’arbres et pages de livres, voyagez au gré des vents, au fil de l’eau, accompagnée des chants d’oiseaux avec Céline Fourmond.
Tout public Gratuit
Réservation auprès de la médiathèque de Gorron
Rendez-vous Promenade Saint Laurent .
Promenade Saint Laurent Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr
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English :
Storyteller Céline Fourmond tells stories for young and old alike.
L’événement Spectacle Le voyage de Plumette ChatChouette&Cie Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-07-09 par Bocage Mayennais Tourisme