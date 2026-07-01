Informations pratiques

Gorron

Spectacle Le voyage de Plumette ChatChouette&Cie Gorron

Promenade Saint Laurent Gorron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

La conteuse Céline Fourmond propose des contes pour petits et grands.

Entre feuilles d’arbres et pages de livres, voyagez au gré des vents, au fil de l’eau, accompagnée des chants d’oiseaux avec Céline Fourmond.

Tout public Gratuit

Réservation auprès de la médiathèque de Gorron

Rendez-vous Promenade Saint Laurent .

Promenade Saint Laurent Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr

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English :

Storyteller Céline Fourmond tells stories for young and old alike.

L’événement Spectacle Le voyage de Plumette ChatChouette&Cie Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-07-09 par Bocage Mayennais Tourisme