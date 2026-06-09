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Spectacle L’envol cuivré des oiseaux Salle des fêtes Douarnenez

Spectacle L’envol cuivré des oiseaux Salle des fêtes Douarnenez vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue Eugène Kérivel

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Douarnenez

Spectacle L’envol cuivré des oiseaux

Salle des fêtes Rue Eugène Kérivel Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-12

Fanfare de cuivres et danses par Jeanne Michard.   .

Salle des fêtes Rue Eugène Kérivel Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 92 32 

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English :

L’événement Spectacle L’envol cuivré des oiseaux Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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