Spectacle L’envol cuivré des oiseaux Salle des fêtes Douarnenez
Spectacle L’envol cuivré des oiseaux Salle des fêtes Douarnenez vendredi 12 juin 2026.
Douarnenez
Spectacle L’envol cuivré des oiseaux
Salle des fêtes Rue Eugène Kérivel Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
Fanfare de cuivres et danses par Jeanne Michard. .
Salle des fêtes Rue Eugène Kérivel Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 92 32
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English :
L’événement Spectacle L’envol cuivré des oiseaux Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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